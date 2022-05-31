البليهيص: قوة الإطفاء لن تتهاون مع أية مخلفات لمنع تكرار «حريق الخيام»

محمد الجلاهمة ـ عبدالكريم أحمد ـ علي إبراهيم



تمكنت 5 مراكز إطفاء وهي الشويخ الصناعية والعارضية وصبحان والسالمية والاسناد من إحكام السيطرة على حريق هائل التهم نحو 3000 متر من سوق الخيام بمنطقة الري، حيث قام رجال الاطفاء بمحاصرة النيران لمنع امتدادها الى مواقع اخرى، وقد اتت النيران على كميات من الخيام ومواد بلاستيكية تدخل في تصنيعها، وقدرت الخسائر الاولية بعشرات الآلاف من الدنانير، فيما شرعت وحدة التحقيق وفور إحكام السيطرة على النيران باستطلاع موقع الحريق لتحديد سببه.

من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن إجمالي التعويضات التي صرفت للمؤمنين ضد الحرائق في الكويت خلال 2021 بلغ نحو 11 مليون دينار. وتفصيليا، بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين ضد الحرائق في الكويت خلال عام 2021 نحو 14.88 ألف وثيقة من بينها 2163 وثيقة صادرة عن شركات التأمين الأجنبية، و12.72 ألف وثيقة عن شركات التأمين الكويتية. وبلغ إجمالي الأقساط المدفوعة خلال 2021 نحو 43.7 مليون دينار من بينها 40.24 مليون دينار دفعت لوثائق التأمين بالشركات المحلية، ونحو 3.46 ملايين دينار لوثائق التأمين بالشركات الأجنبية. وسجلت التعويضات المدفوعة خلال 2021 نحو 10.72 ملايين دينار من بينها 1.39 مليون دينار تعويضات دفعتها شركات التأمين الأجنبية، و9.33 ملايين دينار تعويضات دفعتها شركات التأمين المحلية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد تمكنت 5 مراكز إطفاء وهي الشويخ الصناعية والعارضية وصبحان والسالمية والاسناد من احكام السيطرة على حريق هائل التهم نحو 3000 متر من سوق الخيام بمنطقة الري، حيث قام رجال الاطفاء بمحاصرة النيران لمنع امتدادها الى مواقع اخرى، وقد اتت النيران على كميات من الخيام ومواد بلاستيكية تدخل في تصنيع الخيام، وقدرت الخسائر الاولية بعشرات الآلاف من الدنانير، فيما سرعت وحدة التحقيق وفور احكام السيطرة على النيران استطلاع موقع الحريق لتحديد سببه.



هذا وتم اجلاء السوق من المتواجدين فيه، وتعرض عدد من الاطفائيين لإجهاد حراري بفعل الحرارة الشديدة التي تجاوزت الـ40 درجة مئوية.



وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغا نحو الثالثة من عصر امس يفيد باندلاع حريق في سوق الخيام، حيث سارع الى موقع البلاغ مركزا الشويخ الصناعية والعارضية، وبعد ذلك توالى وصول المراكز.



هذا وتواجد في موقع الحريق عدد من قيادات قوة الاطفاء العام من بينهم نائب رئيس قوة الاطفاء لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص والذي اشرف على تعامل الفرق مع ألسنة اللهب، وجرى احكام السيطرة على الحريق بعد نحو ساعتين، فيما تواصلت لاحقا للتأكد من احكام السيطرة على كامل الحريق.



الى ذلك قال اللواء البليهيص ان قوة الاطفاء لن تتهاون ازاء اي مخلفات سوف يتم رصدها واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار هذا النوع من الحرائق بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية لافتا الى ان الحريق لم يسفر عن اصابات باستثناء اصابة البعض بإجهاد حراري.



واضاف في تصريحات للصحافيين نعاني من العمالة غير المدربة والتي تقوم بأعمال القص واللحيم واجراء التمديدات الكهربائية العشوائية داعيا العاملين بداخل السوق إلى عمل الترخيص لحمايتهم وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن حرائق.



هذا، وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء اوضحت في بيان لها أن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا ظهر الاثنين يفيد بنشوب حريق هائل في سوق الخيام، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والسالمية والاسناد وصبحان وقد باشرت الفرق في تطويق منطقة الحريق عند وصولها للموقع لعدم امتداده الى المحلات المجاورة.



وقالت الادارة ان مساحة الحريق تراوحت بين 2 و3 آلاف متر مربع فيما كانت الخسائر مادية فقط ويجري حاليا التحري لمعرفة أسباب الحريق.