أمير زكي



عثرت الإدارة العامة لخفر السواحل أمس الأول على نحو 200 كيلو من مخدر الحشيش كانت داخل 6 حقائب يبدو أن مهربين ألقوا بها في البحر ليتسلمها تجار مخدرات ويتسللوا بها إلى البلاد .



هذا، وتم تسليم المخدرات المضبوطة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيدا لعمل تحريات قد تعود إلى ضبط تجار المخدرات.



واستنادا الى مصدر أمني، فإن إحدى الدوريات البحرية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل وخلال قيامها بمهام تفتيش ومراقبة دورية رصدت حقائب طافية في المياه الإقليمية من جهة دولة مجاورة، وعليه قام رجال خفر السواحل بانتشال الحقائب تلك وتبين ان بداخلها نحو 200 كيلو من مخدر الحشيش.



وأشار المصدر إلى أن عمليات ترك المخدرات في عرض البحر ليست جديدة، وتزيدات في الآونة الأخيرة للمخاطر الكبيرة على تجار المخدرات الذين يأتون من دول مجاورة خاصة مع التطور في المنظومة الرادرية الكويتية وأيضا جراء الانتشار المنظم لرجال خفر السواحل مؤخرا.