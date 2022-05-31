بيروت - أحمد منصور



شدد رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية م.سمير الخطيب، على ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب واللجان، وتشكيل الحكومة العتيدة من دون أي تأخير.



وحذر الخطيب في تصريح له، من أن البلد ينهار والخناق بات يضيق أكثر فأكثر على اللبنانيين جراء انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بشكل جنوني، داعيا الجميع الى تعاون بناء وبعيد عن الشعبوية والاتفاق على القرارات والاجراءات والبرامج الإنقاذية المطلوبة للحؤول دون حصول انفجار اجتماعي.



وشدد الخطيب على أنه يجب أن يكون من أولى أولويات مسؤولية المجلس النيابي الجديد والحكومة العتيدة العمل بتفان وإخلاص لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى سابق عهدها، انطلاقا من الالتزام ببنود المبادرة الكويتية، مؤكدا أن خلاص لبنان الأكيد يكون بمساعدة أشقائه العرب، لاسيما الخليجيين الذين لم يبخلوا في أي يوم من الأيام بتقديم المساعدة السخية للبنان وشعبه.



وختم الخطيب بالتأكيد على أن استعادة لبنان استقراره وتوازنه يكون بعودته الى الحضن العربي احتراما لعلاقاته الأخوية والإنسانية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية.