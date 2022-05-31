

بيروت - خلدون قواص



دعا عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ الى إقامة أفضل العلاقات مع دول الخليج العربي، بعد إجراء الانتخابات النيابية التي عكست الرأي العام اللبناني المؤيد للسيادة وانتماء لبنان العربي.



وقال بعد لقائه سماحة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان إن التحدي الكبير اليوم هو الإسراع في تشكيل حكومة تكسب ثقة اللبنانيين والعالم العربي والدولي، والمطلوب من الحكومة الجديدة عدة أمور وعلى رأسها تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان من التعثر الموجود فيه، ولكي يفتح الأفق للصناديق الشقيقة العربية والخليجية لتتمكن من مساعدة الاقتصاد اللبناني والتخفيف من العبء الاجتماعي الذي يعيشه اللبنانيون.



ونقل الصايغ لسماحته تحيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط، مقدرا الدور الكبير لدار الفتوى ولسماحته وبتوجيهاته للعلماء بالدعوة للمشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية، دون تحيز لفريق على آخر.



وطالب رئيس تيار القرار اللبناني الوزير السابق طلال المرعبي من دار الفتوى بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ خطوات جريئة تنقذ الوطن من الاستمرار في الانهيار، وأن تعيد الأمل إلى اللبنانيين بأن يكون لهم مستقبل مشرق، وقال: نحن نضم صوتنا إلى صوت مفتي لبنان ونقول «فليسرعوا في تشكيل حكومة»، ولكن شرط ألا تكون هذه الحكومة حكومة محاصصات ولا حكومة تسويات، بل حكومة تستطيع أن تتخذ قرارات جريئة وأن تضع الحلول التي تسمح للبنان باتخاذ الخطوات الصحيحة.



وتداول المفتي دريان الأوضاع العامة مع نائب البقاع بلال الحشيمي ونائب عكار محمد يحيى اللذين اعتبرا ان دار الفتوى هي الضمانة ومرجعية كل المسلمين واللبنانيين.