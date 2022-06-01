قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية إن الكويت وضعت استراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والماء، وفي سبيل ذلك أخذ القطاع النفطي على عاتقه إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والذي تم الانتهاء منه مؤخرا في منطقة الزور بطاقة قصوى 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية يوميا وبتكلفة إجمالية بلغت 2.93 مليار دولار.



وقالت إن الكويت تجري التطورات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، حيث تقوم شركة نفط الكويت بجهود دؤوبة في سبيل ذلك، كما أن الشركة الكويتية لنفط الخليج تقوم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة المقسومة بين البلدين.



وذكرت أن وزارة النفط ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام حريصة على إظهار الجهود التي تقوم بها الكويت، واستعراض أهم التطورات في السوق العالمي للغاز الطبيعي عبر مشاركة مختصين وخبراء للحديث عن الموضوع.