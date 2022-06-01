احتمال كبير لتكون الضباب أو (المريخ) على المناطق الساحلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى



توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق ارتفاعا ملحوظا في نسبة الرطوبة بالطقس، خصوصا على المناطق الساحلية، وذلك اليوم الأربعاء.



وأضاف المرزوق لـ«الأنباء» أن هناك احتمالا كبيرا لتكوّن الضباب أو «المريخ» كما يُسمى محليا، خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى ليوم الخميس.



كما تحدث المرزوق عن أحوال الطقس ودرجات الحرارة في هذا التفصيل: من بعد ظهيرة اليوم الأربعاء الأول من شهر يونيو ستتكون عدة مناطق من الضغط المنخفض على طول سواحل شبه الجزيرة العربية والمطلة على الخليج العربي وسيبلغ الضغط الجوي على مناطق متناثرة على طول سواحل الخليج بين (1000 و1004) مليبار وسيتحول اتجاه الرياح نتيجة لذلك من رياح شمالية غربية نشطة سببت في الأيام الماضية العواصف الترابية والغبار الذي غطى سماء المنطقة وجعل الطقس فيها أكثر من سيئ من رياح شرقية (كوس) إلى رياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) بين معتدلة السرعة وخفيفة السرعة تكون سرعتها بين (15 و25) كم/ س.



هذه الرياح الجنوبية أو رياح (الكوس) بصورة عامة سيكون منبعها بين سواحل شرق المحيط الهندي وسواحل بحر العرب، وستتجه هذه الرياح إلى أقصى شمال الخليج وتكون رياحا بين الخفيفة والمعتدلة السرعة وسيكون اتجاهها بصفة عامة رياحا جنوبية (كوس) تتحول أحيانا إلى رياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) تكون قد تحملت بالرطوبة نتيجة لمرورها فوق الخليج العربي.



وسيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة في الجو، خصوصا عند وصولها إلى أقصى منطقة شمال الخليج العربي وتحديدا في دولة الكويت، حيث من المتوقع أن تزداد نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، ومن المحتمل أن ترتفع نسبة الرطوبة في هذه المناطق، فهناك احتمال كبير إلى تكون الضباب أو (المريخ) كما يُسمى محليا على المناطق الساحلية في الدولة خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى.



ولكن نشير هنا الى انه يجب أخذ الحيطة والحذر من أشعة الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وتجنب الظهور في الفترات التي ترتفع فيها الحرارة، وذلك بسبب صفاء السماء من الغيوم أو الغبار الذي يغطي سماء المنطقة فإن الحرارة العالية ستبقى متمركزة في منطقة شمال الخليج العربي، حيث تبقى الحرارة مرتفعة في درجتها والرياح الكوس بين خفيفة ومعتدلة حتى عطلة نهاية الأسبوع، فمن المتوقع أن يكون هذا الأسبوع حارا ويكون معدل درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين (42 و45) درجة مئوية وسيتأتى نتيجة هبوب رياح الكوس اختفاء الغبار من الجو وتحل محله الحرارة العالية والرطوبة الخفيفة.