عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الأشغال شكلت لجنة فنية وقانونية لدراسة المطالبة الزمنية والمالية الخاصة بأعمال عقد إنشاء وإنجاز وصيانة خط نقل المياه المعالجة من مركز التحكم DMC إلى محطة ضخ الوفرة المرحلة 3D. وأضافت المصادر أن هذه اللجنة تتولى بحث ودراسة المطالبة بكل عناصرها ومراجعة دراسة القطاع الفني المختص بشأن تلك المطالبة، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الدراسة وتوصياتها بهذا الشأن، وتحديد مستحقات المقاول إن كان له وجه حق فيها مع بيان الأسباب التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت إليه، وتضع النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها طلب ما تراه لازما. ولفتت المصادر الى ان اللجنة تنهي أعمالها خلال 60 يوما، على أن ترفع تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها إلى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق، الذي يقوم بدوره بعرض نتيجة تلك الدراسة على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. وشكلت اللجنة برئاسة مدير إدارة الدراسات الاستشارية بقطاع المشاريع الكبرى م.سرور العتيبي وعضوية 5 أعضاء آخرين من إدارات بقطاع المشاريع الإنشائية والهندسة الصحية والرقابة والتدقيق.