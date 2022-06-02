في إطار جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في متابعة تنفيذ محاور استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024، نظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي جلسة نقاشية «لاستعراض جهود وزارة التعليم العالي نحو وضع وتنفيذ آليات لمكافح التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها»، قدمها د.صبيح المخيزيم وكيل وزارة التعليم العالي، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالتعليم.



وقال الأمين العام بالإنابة في «نزاهة» د.محمد بوزبر إن هذه الجلسة تمثل جزءا من مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تضمنت مشاريع تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، ومن أبرزها متابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها، بالإضافة إلى مبادرات تعنى بإدماج القيم المضادة للفساد في التعليم، وتدريب العاملين في مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة المناهج المتعلقة بتدريس الاخلاقيات المهنية بالجامعات والمعاهد.



وأكــــــد بوزبـــــر أن الاستراتيجية حددت مجموعة من الأهداف لتوفير بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وبناء ثقافة وطنية تترسخ فيها كل النظم الإجرائية والمفاهيم القانونية التي تعتمد على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والحد من مخاطر الفساد في القطاع التعليمي خصوصا على مخرجات هذه القطاع الهام، ورفع والتوصيات حيالها بالتنسيق مع شركائنا ومنها وزارة التعليم العالي.



واستعرضت الجلسة النقاشية مجموعة من الآليات التي استحدثتها وزارة التعليم العالي في مجال مكافحة الشهادات المزورة والمعادلات العلمية للشهادات العلمية والمهنية من قوانين وقرارات وزارية وآليات داخلية للحد من هذه الظواهر السلبية، ومناقشة مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومرئياتهم نحو التطبيقات العملية ونتائجها وتوصياتهم نحوها.