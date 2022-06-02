القاهرة ـ هناء السيد



استكملت سلطنة عمان استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحافيين «الكونغرس الـ 31» ممثلة في جمعية الصحفيين العمانية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط والذي يستمر 4 أيام.



ويحظى المؤتمر باهتمام محلي وإقليمي ودولي، كونه أبرز حدث صحافي وإعلامي تشهده منطقة الشرق الأوسط، ويشارك في أعماله نحو 350 صحافيا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 صحافيا وإعلاميا يمثلون صحفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفا إلكترونية من مختلف دول العالم.



وأكد عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للصحافة والأمين المالي في جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل أهمية المشاركة في فعاليات كونغرس الاتحاد الدولي للصحافة التي تعقد خلال الفترة من 30 مايو حتى 4 يونيو الجاري في العاصمة العمانية مسقط.



وأضاف أبا الخيل، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن عقد هذه التظاهرة الدولية في بلد خليجي يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز في القدرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الإعلامية وتقديم كل التسهيلات والإمكانات التي تساهم في نجاحها بما يعود بالفائدة علينا جميعا.



وأشاد أبا الخيل بالجهود التي يبذلها الأشقاء في جمعية الصحافيين العمانيين من تنظيم وحسن الاستقبال للوفود وتذليل كل الصعاب للقيام بأعمالهم على الوجه الأكمل.



وأوضح أبا الخيل أن أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين بمسقط ستتضمن عقد الاجتماع التأسيسي، وانتخاب هيئة الرئاسة واللجان العامة، وعقد الجلسة العامة لمناقشة تقرير الأمين العام «رسائل التضامن»، والاجتماعات القارية والاجتماعات الموازية للجان المؤتمر العام حول القرارات المالية والقوانين وتقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق الفخري، وانتخاب المرشحين الإداريين، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات القانونية والاقتراحات العادية. إضافة إلى جلسات حوارية تضم العديد من الصحافيين من مختلف دول العالم يتم خلالها طرح تجاربهم في العمل الإعلامي لتعود بالفائدة على المشاركين سواء الصحافيين من داخل سلطنة عمان أو خارجها، إضافة إلى محاضرة عن السياسة الخارجية لسلطنة عمان ومحاضرة عن رؤية «عمان 2040» والجانب الاقتصادي والترويجي.