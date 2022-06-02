تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، وبحضور كبار القادة والضباط، أقام فرع الاتحاد الرياضي في نادي ضباط الحرس الوطني حفل ختام النشاط الرياضي للموسم التدريبي 2021/2022.



ونقل الرفاعي إلى الفرق الرياضية تهنئة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وأكد أن قيادة الحرس تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية ورفع مستوى اللياقة البدنية لكل منتسبي الحرس الوطني، مثمنا الإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية خلال الموسم التدريبي، والتي كانت ثمرة جهود متميزة من قبل فرع الاتحاد الرياضي طوال الموسم، وتوجت بإحراز مراكز متقدمة ونتائج متميزة في البطولات الرياضية المختلفة.



وفي ختام الحفل، قام وكيل الحرس الوطني بتكريم المتميزين والفرق الفائزة، ودعا إلى مواصلة العطاء والتفوق لرفع اسم الحرس الوطني عاليا في شتى المجالات.