آلاء خليفة



أعلن رئيس لجنة انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.يوسف مسعد العنزي أن عملية التصويت في كليات الهيئة لاختيار هيئة إدارية جديدة لقيادة دفة الرابطة خلال دورتها النقابية 2024/2022 والتي جرت أمس الأربعاء 1 يونيو 2022 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، قد سارت في أجواء أخوية بين المتنافسين على شرف الفوز بثقة زملائهم أعضاء هيئة التدريس لتمثيلهم بمقاعد الرابطة والذود عن مكتسباتهم، وقد جرت عملية فرز الأصوات داخل الكليات بعد الانتهاء من التصويت مباشرة. وكشف د.العنزي أن عملية التصويت أسفرت عن فوز د.خالد الهيفي ود.عبدالرحيم كلندر في مقعدي كلية الدراسات التكنولوجية، فيما حصد مقعدي كلية الدراسات التجارية كل من د.خالد الصيفي ود.محمد الفرج، بينما استحوذ على مقعدي كلية التربية الأساسية كل من أ.د.مدالله سويدان ود.أيمن الحبشي. وأوضح د.العنزي أن النتائج التفصيلية بكلية الدراسات التكنولوجية، حصل د.خالد الهيفي على المركز الأول بـ 92 صوتا، ثم د.عبدالرحيم كلندر على المركز الثاني 86 صوتا، ود.مشعل الشريدة على المركز الثالث بـ 79 صوتا، وأما في كلية الدراسات التجارية فحصل د.خالد الصيفي على المركز الأول بـ 145 صوتا، ثم د.محمد الفرج على المركز الثاني بـ 130 صوتا، وخليفة الخليفة على المركز الثالث بـ 80 صوتا، بينما في كلية التربية الأساسية فقد حصل أ.د.مدالله سويدان على المركز الأول بـ 148 وحصل د.أيمن الحبشي على المركز الثاني بـ 109 أصوات، ثم د.عبدالرحمن الدويلة على المركز الثالث 108 أصوات، ثم د.حسين الهدبا على المركز الرابع بـ 88 صوتا.