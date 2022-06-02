عبدالعزيز الفضلي



فيما حددت وزارة التربية يوم 12 الجاري موعدا لاعلان نتيجة اختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر وهو نفس اليوم الذي تنطلق فيه اختبارات الثانوية العامة، واصل طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر امتحانات نهاية العام الدراسي امس، حيث ادى طلبة المتوسط اختباراتهم كما هو مقرر لهم من قبل كل منطقة تعليمية، بينما قدم طلبة العاشر امتحان الأحياء وطلبة الحادي عشر علمي اختبار الكيمياء والتاريخ الإسلامي لطلبة الأدبي.



وسارت الأمور على ما يرام في عملية الاختبارات وفق الخطة الموضوعة، حيث وفرت وزارة التربية وبالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية الاجواء المناسبة لابنائنا الطلبة لتقديم اختباراتهم على اكمل وجه.