القاهرة ـ ناهد إمام



تهيب مصر للطيران بعملائها الكرام القادمين من الخارج التسجيل بالمنصة الإلكترونية www.visitegypt.gov.eg، والتي بدأ تفعيلها بشكل «تجريبي» بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك لحين الانتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء من المصريين أو الأجانب، وذلك في إطار جهود مصر لتسيير وتسهيل إجراءات دخول الركاب القادمين إلى الأراضي المصرية وانسيابية الحركة بالمطارات المصرية ومنع التكدس بصالات الوصول.



وفى حال تعذر التسجيل على المنصة سيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول على لقاحات كورونا شرط مرور 14 يوما على الجرعة الثانية، أو Antigen test ، او تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ72 ساعة عليهما QR code.



كما تم التنسيق مع المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان لمراجعة عمل الموقع والتأكد من عدم وجود أي أخطاء فنية به، كما يتم تقييم الأداء حاليا له، حيث يعمل الموقع بشكل مستقر، وجار عمل توسعة لقدرات المنصة الإلكترونية من أجل المزيد من الاستقرار وسرعة الأداء وتقديم الدعم الفني المستمر للمنصة.