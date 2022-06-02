أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بدء الاستعداد لإطلاق أحدث اقمار الشركة (نايل سات 301) ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.



وقال أنيس ـ في تصريحات ـ إنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالي موعدا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا، حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق «كاب كانفرال» بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.



وأشار أنيس إلى أن عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي عامين ونصف، وكان مقررا أن يتم إطلاقه في بداية العام لولا ظروف كورونا، مشيرا إلى أن «نايل سات 301» يبلغ عمره الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 أطنان وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201.



واضاف ان القمر الجديد سيتوسع في نطاق تغطيته، بالإضافة للمناطق التي يغطيها القمر الحالي، حيث ستتم تغطية دول جنوب القارة الأفريقية، إضافة الى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الأفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية ـ الأفريقية.



كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت واسعة النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.



وأشار رئيس نايل سات إلى أن توفير هذه الخدمة يحقق تكاملا مع القمر المصري (طيبة 1) وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين واستمرار هذه الخدمة.



وفيما يخص عمليات التشويش التي تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر، قال أحمد أنيس إن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيا من تحديد أي مصدر للتشويش، كما سيتمكن ايضا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه.



كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقا لاحتياجات الدول الأفريقية التي تعتبر سوقا جديدا لأقمار النايل سات.



وأشار أنيس إلى أنه تم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة في مجال بث القنوات الفضائية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية.