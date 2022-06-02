مبارك الخالدي



أخفق منتخبنا الوطني الأولمبي في ظهوره الأول في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في اوزبكستان، بعدما خسر امام منتخب استراليا 0-2 في المباراة التي جمعتهما امس على الملعب المركزي لمدينة قارشي الاوزبكية في اطار منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية من البطولة.

وبهذا الفوز وضع المنتخب الاسترالي 3 نقاط مهمة في رصيده وظل رصيد منتخبنا خاليا من النقاط، سجل الهدفين لويس داريجو وجاي ريتش.

وجاء الشوط الاول من جانب واحد بعد تراجع الازرق لمناطقه الدفاعية معتمدا على الكرات المرتدة ليوسف الرشيدي وعقيل الهزيم اللذين لم يشكلا الخطورة المطلوبة، وفي المقابل استحوذ المنتخب الاسترالي على الكرة ووصل مرمى الحارس خالد العجاجي مبكرا بتسديدة رامي نجارين ارتدت من القائم الايمن لزميله كاميرون بابيون الذي ارسلها بقوة ليتكفل القائم الايسر للعجاجي بالتصدي لها وسط تنظيم دفاعي سيئ للازرق، (13) ونجح داريجو في ادراك المرمى بتسديدة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للعجاجي (25).

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الاسترالي افضليته وتفوق بالتمرير العرضي واتسم اداء الازرق باللعب الفردي، وسجل جاي ريتش الهدف الثاني بعد ان سدد من داخل المنطقة في شباك الحارس العجاجي (53) وكاد المدافع الاسترالي حسين بيليتي يسجل بالخطأ في مرماه لكن الكرة ارتدت من القائم الايسر (80).

ولم تفلح التغييرات التي اجراها المدرب عبدالعزيز حمادة في انعاش الازرق، وفي المقابل لجأ المنتخب الاسترالي الى تهدئة ايقاع اللعب وتسيير المباراة لمصلحته حتى صافرة النهاية.