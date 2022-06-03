قال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي إن حصيلة جمع التبرعات من مختلف الوسائل المرخصة تجاوزت خلال شهر رمضان الماضي 53 مليون دينار.



وأضاف العجمي في تصريح صحافي أمس أن وصول قيمة هذه التبرعات إلى هذا المبلغ يدل على ثقة المتبرعين وزيادة الوعي والاتجاه إلى منح التبرعات والصدقات والزكاة لمصلحة الجهات الخيرية المرخصة الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون.



وأشار الى أن هذه التبرعات ستسخر لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة سواء داخل الكويت أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.



وأوضح أن وزارة الشؤون قامت خلال شهر رمضان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بإزالة العديد من المخالفات كالأكشاك والإعلانات غير المرخصة وإحالة بعض المخالفين الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهم.