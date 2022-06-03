أعلنت الأمانة العامة للمجلس البلدي عن الانتهاء من استعداداتها لاستقبال الفصل التشريعي الثالث عشر. وأوضح الأمين العام للمجلس البلدي بالإنابة جاسم الحبيب عن جهوزية كل قطاعات الأمانة متمثلة بالأمناء المساعدين لشؤون قطاعات المالية والإدارية والهندسية والفنية والجلسات واللجان وذلك لاستقبال أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين للفصل التشريعي الثالث عشر، حيث تم توفير كل السبل لتهيئة بيئة العمل، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لهم الخاص بالإعداد والتحضير لاجتماعات ولجان وحضورهم وتسجيل محاضرهم وأرشفتها وتنظمها. وأشار الحبيب إلى أنه أشرف على إعداد لقاء تعريفي للأعضاء يوضح خلاله اختصاصات المجلس البلدي ومنها إبداء الرأي في المخطط الهيكلي العام للدولة بالإضافة إلى تعديل وإقرار اللوائح المتعلقة بالعمل البلدي وتنظيم أعمال البناء والجنائز والنظافة العامة وإشغالات الطرق والزراعة والخيام والمعارض المؤقتة والمظلات والمحلات والأسواق العامة إلى جانب مناقشة رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها بالإضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية البلدية للسنة الجديدة إلى جانب ومشروع الحساب الختامي لها. وأضاف ان اللقاء التعريفي سيتطرق إلى آلية القوانين والنظم الخاصة بالجلسات العامة والسرية واللجان واختصاصاتهم، ومنها التوصيات للمحافظة على صحة الإنسان والرقابة على شركات النظافة وتجميل وتحسين البيئة المحيطة بكل محافظة، موضحا أن الاجتماع الأول الذي سيعقد بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث عشر سيكون برئاسة الأكبر أعضاء سنا لحين انتخاب الأعضاء رئيسا لهم ونائبا للرئيس ومن ثم يترأس الرئيس المنتخب فترة أدوار الانعقاد.