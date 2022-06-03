بداح العنزي



اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنــا الفـارس علــى 4 قرارات للمجلس البلدي ابرزها قرار رفض المجلس تخصيص موقع لتربية الابل في منطقة الشقايا.



وقالت الفارس في كتابها إلى رئيس المجلس البلدي نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (18/2022د.4) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 16/5/2022، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:



1 ـ القرار رقم (م ب/383/18/2022د4) صفحة (230) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله عبدالعزيز المحري بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة أطفال بالقطعة رقم (2) في ضاحية عبدالله السالم حسب الكروكي المرفق الى حديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة».



لعدم موافقة وزارة التربية وعدم وجود دراسة مستوفاه من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لأحكام المادة (22) من القانون رقم 33 لسنة 2016 وتعديلاته في شأن بلدية الكويت وفقا لما ورد في كتاب الجهاز التنفيذي رقم (00013-2022-16012553) المؤرخ 29/3/2022 المرفق ضمن اوراق المعاملة بالمحضر.



2 ـ القرار رقم (م ب/390/18/2022د4) صفحة (300) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي السيد عبدالله عبدالعزيز المحري والسيد العضو مشعل محمد الحمضان بشأن تقديم خدمات الصرافة من خلال السيارات المتنقلة».



للأسباب الواردة بكتاب الجهاز التنفيذي رقم (00009-2022-160-12553) المؤرخ 28/3/2022 المرفق ضمن أوراق المعاملة بالمحضر.



3 ـ القرار رقم (م ب/391/18/2022د4) صفحة (304) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي السيد عبدالله عبدالعزيز المحري بشأن إضافة انشطة ترفيهية (منتزه ترفيهي ـ ملاهي ـ ألعاب تسلية للكبار) لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية مع التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة».



للأسباب الواردة بكتاب الجهاز التنفيذي رقم (00014-2022-160-12553) المؤرخ 31/3/2022 المرفق ضمن أوراق المعاملة بالمحضر.



4 ـ القرار رقم (م ب/395/18/2022د4) صفحة (331) بشأن «عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الابل بمنطقة الشقايا طريق السالمي».



إن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يهدف لدعم مشروع الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة.