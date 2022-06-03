مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي في الثامنة مساء غد مع منتخب الأردن في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت ٢٣ سنة المقامة حاليا في أوزبكستان، ويخوض الأزرق المباراة آملا في تحقيق نتيجة إيجابية تنعش آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي، إذ ان الخسارة تطيح به خارج البطولة مبكرا.

ويمتلك منتخب الأردن نقطة واحدة اثر تعادله مع منتخب العراق في الجولة الأولى، بينما خسر منتخبنا أمام منتخب أستراليا بهدفين دون رد. وكان الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب عبدالعزيز حمادة خلال اليومين الماضيين قد عمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهه أستراليا وخصوصا التنظيم الدفاعي، كما نبه على ضرورة الالتزام باللعب الجماعي واستثمار الفرص السانحة.



وفي المقابل، قدم منتخب النشامى عرضا راقيا أمام منتخب العراق وكان الأقرب إلى تحقيق الفوز إذ يجيد الفريق اللعب بشكل جماعي والتحول السريع من الدفاع الى الهجوم، ما يستوجب على لاعبينا الحذر وعدم ترك المساحات أمام الهجوم الأردني.



إلى ذلك يعود اليوم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قادما من معسكره التدريبي الخارجي الذي أقامه في أبوظبي وخاض من خلاله مباراة ودية أمام منتخب سنغافورة تغلب فيها منتخبنا بهدفين دون رد سجلهما فهد حمود ويوسف ناصر وذلك ضمن استعدادات الأزرق لخوض تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات 2023.



ويستضيف منتخبنا منافسات المجموعة الاولى التي تتواجد فيها منتخبات الاردن ونيبال واندونيسيا، وذلك في الفترة من 8 حتى 14 يونيو الجاري. ويخوض الازرق اولى حصصه التدريبية بعد عودته مساء الغد بعد ان ينتظم في معسكر داخلي بأحد الفنادق.



من جانبه، أبدى عضو مجلس إدارة الاتحاد ـ رئيس وفد المنتخب جمال العتيبي ارتياحه للفوائد التي اكتسبها الأزرق في المعسكر، وذلك من خلال زيادة الانسجام بين اللاعبين، إضافة إلى التدريبات اليومية التي مكنت الجهاز الفني من تطبيق عدة خطط، وكذلك تجهيز بعض اللاعبين الذين كانوا يعانون من إصابات طفيفة.



واعتبر العتيبي أن الفوز على سنغافورة «دفعة معنوية» للمنتخب الوطني قبل انطلاق تصفيات كأس آسيا 2023 الأسبوع المقبل، متمنيا أن يسير برنامج المنتخب في الكويت وفق الخطة الموضوعة، سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة.



بدوره، أعلن مدير المنتخب فهد عوض أن الأزرق سينتظم في معسكر داخلي ابتداء من الغد، موضحا أن التدريبات ستكون مغلقة أمام مختلف وسائل الإعلام، مضيفا اننا نتمنى تعاون وسائل الإعلام مع الأزرق في هذه الفترة حتى يحقق النتائج الإيجابية.



ودعا عوض الجماهير لحضور المباريات ومساندة الأزرق في التصفيات، مؤكدا أن مؤازرتهم عامل مهم وأساسي في إحراز النتائج الإيجابية، لافتا الى أن مهاجم الأزرق شبيب الخالدي تعرض لإصابة خفيفة في مباراة سنغافورة الودية.



