عاطف رمضان



قام فريق من مفتشي وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق مكتب استقدام عمالة منزلية في الجهراء، وكذلك محل لبيع المشغولات الذهبية في منطقة أسواق المباركية.



وقالت الوزارة في تصريح صحافي، إن فريق من مفتشي «التجارة» قام بتنفيذ إغلاق بحق مكتب استقدام عمالة منزلية في الجهراء لعدم التزامه بسعر الاستقدام المحدد في القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف بعد ضبطه، علما بأن جولات الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية مستمرة ومكثفة وبصورة يومية في جميع المحافظات.



من جهة أخرى، قامت الوزارة بتنفيذ إغلاق بحق محل لبيع المشغولات الذهبية في منطقة أسواق المباركية لارتكابه عدة مخالفات تستدعي الإغلاق منها ما يلي:



ـ عدم وجود أختام عيار على المشغولات الذهبية.



ـ عدم وجود فواتير إلكترونية.



ـ انتهاء الترخيص التجاري.



وقام فريق الطوارئ وإدارة المعادن الثمينة بضبط المخالف واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.