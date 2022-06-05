انطلاقا من شعار جمعية النجاة الخيرية «نحو خير مستدام» تحرص الجمعية على دعم مصادر الطاقة النظيفة واستدامتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء، بجانب التوعية المستمرة بضرورة ترشيد استخدام المياه والطاقة والنفايات، من خلال أفرعها وكياناتها داخل الكويت. وتزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الموافق تاريخ 5 من شهر يونيو سنويا، قال مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد اسماعيل الأنصاري: تعتبر النجاة الخيرية من الجمعيات الصديقة للبيئة، ولدينا اطلاع تام بتأثير الغازات الدفيئة، ونسعى بدورنا لوضع أهداف واضحة تقلل من انبعاث هذه الغازات، عبر الاستثمار التكنولوجي الصديق للبيئة، وإجراء الصيانة الدورية، والتحسين المستمر لعملياتنا المتعلقة بالبنية التحتية، والاستهلاك المباشر وغير المباشر والمؤثر في الغازات الدفيئة.



وتابع الأنصاري: نسعى بقوة للتحول نحو البيئة الخضراء، حيث يشارك أبناء مدارس النجاة وطلابها سنويا بزراعة وتجميل العديد من المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونعمل على كل ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية النظيفة، ونحرص على مراقبة وضعنا البيئي وقياسه باستمرار، مبينا أنه بما أن النجاة الخيرية تعمل على تطوير المجتمعات، فإن جميع نفاياتنا غير ضارة، ونعمل على تفعيل عملية تدوير مناسبة للبيئة، كما نسعى لتقليل العمليات المنتجة لأي نفايات واستخدام التقنية الحديثة والأرشفة الإلكترونية، والتي ساهمت بتقليل الاعتماد على الأوراق والأحبار وغيرها.



وأضاف: كما تسجل الجمعية قراءات استخدام الكهرباء والماء، ووضع خطة لتقليل الاستخدام بشكل مستمر.