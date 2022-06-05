أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، الوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين في المنطقة، عرضا ترويجيا خاصا تحت عنوان «عالم الجمال»، في جميع منافذ البيع الخاصة بها في الكويت، وذلك ضمن احتفالات «العودة إلى المنزل»، ويوفر للعملاء منتجات وإكسسوارات التجميل الأساسية لبدء موسم الصيف بأسلوب رقيق.



وافتتح العرض الترويجي الذي يستمر حتى 7 يونيو في لولو هايبر ماركت في «السالمية مول» 5 من رواد الموضة والمؤثرين، وحضر الافتتاح، الذي أقيم بحضور إدارة لولو هايبرماركت في الكويت ومسؤولي الشركات الداعمة، وحشد من المتسوقين والمهنئين، وعدد من مصممي الأزياء والموضة لتزويد العملاء بالعروض التوضيحية التي تشمل نصائح وطرق استعمال منتجات التجميل بأناقة ورقي.



وتقدم بيوتي وورلد، التي تحتفل بمفهوم «المظهر والشعور بالسعادة طوال الصيف» للعملاء أسعارا وخصومات خاصة طوال العرض على مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والعطور والصحة واللياقة البدنية ومنتجات التجميل.