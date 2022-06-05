اختتمت أمس فعاليات معرض العطور وأدوات التجميل التي احتضنت فعالياته قاعات ومرافق أرض المعارض في مشرف استمرت لمدة 17 يوما لاقت إقبالا واسعا وكبيرا من قبل المستهلكين ومحبي العطور والروائح الزكية.



وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، أن نجاح معرض العطور، الذي يعد أهم الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية المهمة في الكويت، جاء نتيجة تضافر جهود الجميع من تعاون الجهات والمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض.



وأشارت الدهيم إلى حرص شركة معرض الكويت الدولي على حصر الشركات المشاركة في ملتقى واحد يجمعهم للتسهيل على الزوار في الحصول على احتياجاتهم من المنتجات تحت سقف واحد، مؤكدة قدرة الشركة بموقعها في أرض المعارض في مشرف توفير للعارضين جميع الخدمات التي تحقق لهم منصة وبيئة فاعلة لإبراز المنتجات للزوار.



وقالت: إن معرض العطور أضحى ذا سمعة كبيرة دوليا، ما يؤكد المكانة العالية التي يحظى بها المعرض بين الشركات العاملة في القطاع بالعالم ما ينعكس إيجابا على صورة الكويت ووضعها على خارطة أكبر الدول المنظمة للمعارض الدولية المتخصصة، مضيفة أن معرض الكويت الدولي على استعداد تام لإقامة واحتضان المعارض والمؤتمرات بمختلف أنشطتها خلال الفترات المقبلة.



ويحظى معرض العطور وأدوات التجميل بمشاركة كبيرة بلغت أكثر من 240 شركة محلية وخليجية ووكالات عالمية، وضمت أيضا رعاية شركات رئيسية متخصصة في مجال العطور والبخور تنافست فيما بينها من خلال طرح آخر المنتجات الخاصة بها، فضلا عن الأسعار التنافسية والخصومات المميزة.



يذكر أن فعاليات معرض «العطور والساعات وأدوات التجميل» انطلقت يوم الخميس الموافق 19 مايو الماضي واستمرت حتى 4 الجاري وسط إقبال لافت من الجماهير التي استمتعت باقتناء أجمل العطورات والمنتجات وفي أجواء تسوق ممتعة حظيت بخصومات مميزة.