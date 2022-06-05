أشادت وزارة الإعلام بنجاح سلطنة عمان في استضافة أعمال المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحافيين «الكونغرس الـ 31» والتي احتضنتها العاصمة مسقط على مدار 4 أيام.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد، في تصريح صحافي، إن وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين أعرب عن سعادته بنجاح السلطنة في إضفاء البعد المعرفي والمهني والإنساني لهذا الحدث المهم بتكريم أسر الصحافيين الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة عملهم وتخصيص جائزة أفضل صورة صحافية في العالم علاوة على دعوة العديد من المنظمات الدولية للمشاركة في أعماله. وأضافت مراد أن وزير الإعلام خص أمين صندوق جمعية الصحافيين الكويتية دهيران أبا الخيل بالتهنئة بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد خلال المؤتمر مما يعكس المكانة المرموقة للصحافة الكويتية وما تتمتع به من حرية إلى جانب مقومات التقدم الذي أحرزه الجسم الصحافي وتفاعله مع القضايا المحلية والإقليمية والدولية.



وأوضحت أنه بتنظيم هذا الحدث الإعلامي المهم نحتت سلطنة عمان بصمتها الرائدة إعلاميا وثقافيا عبر إثراء محاوره وفعالياته ليضاف إلى السجل المشرف للإعلام في مختلف المجالات باعتباره أبرز حدث صحافي تشهده منطقة الشرق الأوسط وسط اهتمام دولي منقطع النظير.



يذكر أن أبا الخيل حصل على عضوية اللجنة التنفيذية بعد حصوله على 128 صوتا من أصوات الجمعية العمومية التي شاركت في هذا الاقتراع ومثلت أكثر من 120 نقابة وجمعية وجاءت بهيئة تنفيذية جديدة للفترة المقبلة.