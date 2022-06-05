القاهرة ـ خديجة حمودة



تبدأ وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم، في تحصيل رسوم حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة)، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي («مدفوعة حج القرعة» على الكود المؤسسي الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم «11500201»)، وذلك حتى يوم 9 يونيو الجاري.



وأوضحت وزارة الداخلية أن كامل قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، تبلغ 74 ألفا و500 جنيه، وتشمل تكلفة الحج وصك الهدي، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران، وتبلغ 19 ألفا و990 جنيها، بإجمالي مبلغ 94 ألفا و490 جنيها لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد معا وذلك بموجب بطاقتي الرقم القومي.



وأشارت الى أن عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار اليها، يعتبر بمنزلة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، وأنه في حالة الاعتذار بعد سداد الرسوم، يتم رد التكاليف للفائز، بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط، منوهة بأنه بالنسبة لرد قيمة تذكرة الطيران، فيقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشؤون الإدارية، للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران، يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.



ولفتت إلى أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، فتشمل جواز سفر دوليا مميكنا لكل فائز وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من تاريخ 11 مايو 2022، ويراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج، مرفقا به أصل (للاطلاع) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتان على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دوليا من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.