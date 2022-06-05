استقبلت المملكة العربية السعودية امس طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الاولى منذ تفشي وباء «كوفيد-19» الذي ادى الى حصر أداء المناسك بالمقيمين فيها في العامين الماضيين، في حين تستعد المملكة للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما أعلنت في ابريل الماضي.



ووصل حجاج من اندونيسيا إلى المدينة المنورة امس لزيارة المسجد النبوي الشريف، قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.



وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي لقناة «الاخبارية»: «استقبلنا اولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من اندونيسيا، وستتعاقب الرحلات من ماليزيا والهند».



وتابع «نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة»، مضيفا «نحن سعداء وبكامل جهوزيتنا».



وفي اطار استعدادات المملكة لموسم الحج، أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة «طريق مكة» ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك للعام الرابع على التوالي في 5 دول (باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش).

وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مبادرة «طريق مكة» تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.



وأضافت الوزارة «كما تهدف إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم».



يذكر أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات «الخارجية والصحة والحج والعمرة» والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة «علم».



وبلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2.5 مليون حاج، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى 60 ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.



وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون حج هذا العام «للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كوفيد-19» المعتمدة في وزارة الصحة السعودية».



واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة، وشددت على ضرورة التزام الحجاج الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم «حفاظا على صحتهم وسلامتهم».