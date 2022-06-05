أعلن الدفاع المدني السوري، المعروف بـ «الخوذ البيضاء» والعامل في مناطق سيطرة المعارضة، عن وفاتين خلال المظاهرات التي شهدتها مدن ومناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي اعتراضا على سياسة شركة الكهرباء العاملة في المنطقة.



وقال الفريق في بيان نشره أمس: استجابت الفرق لحرائق في مرافق عامة وخاصة في مدينتي عفرين ومارع في ريف حلب الشمالي خلال الليلة قبل الماضية، وانتشلت جثة مدني توفي اختناقا، كما أسعفت أربعة مصابين، اثنان أصيبا بطلقات نارية، توفي أحدهما صباح أمس، واثنان تعرضا لحالات اختناق وضعهما مستقر.



كما تلقى الفرق بلاغات عن حرائق في فرعين لشركة كهرباء خاصة في مدينة عفرين تغذي المنطقة، الفرع الأول في حي المحمودية، والفرع الثاني لشركة الكهرباء في حي السياسة.



وفي مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، تلقى بلاغا عن حريق في فرع شركة خاصة للكهرباء، وهي نفس الشركة التي تغذي مدينة عفرين.



وأسعف الدفاع المدني شابين إثر إصابتهما بطلقات نارية، الأول في مدينة عفرين أصيب قرب دوار السرايا ووضعه الصحي مستقر، والثاني أصيب قرب المجلس المحلي لبلدة جنديرس وتوفي صباح أمس.



وخرجت مظاهرة لعشرات الأشخاص في جنديرس بريف حلب الشمالي رافضة لسياسة شركة الكهرباء في المدينة، التي تكرر قطعها للتيار ورفعها للأسعار.



وظهرت عدة دعوات في بقية أرياف حلب للتوجه إلى مقرات شركات الكهرباء العاملة في المناطق والتظاهر أمامها، والتوعد بالتصعيد حتى الاستجابة للمطالب.



تبعها بساعات إشعال بعض المحتجين النار بمبنى شركة الكهرباء في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، بعد مظاهرة أمام المبنى.



وتجمع متظاهرون عند دوار «السنتر» وسط مدينة الباب، وخرج رئيس المجلس المحلي للمدينة، والتقى بالمتظاهرين، ووعدهم بتلبية مطالبهم، ودعا المتظاهرين لترشيح أشخاص لنقل المطالب وتلبيتها.



في حين توجه بعض المتظاهرين إلى مبنى شركة الكهرباء في المدينة، وأشعلوا إطارات سيارات داخل باحة الشركة وأمامها.