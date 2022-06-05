غادر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد المرافق له العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم بعد زيارة رسمية للبرلمان الأوروبي استغرقت أربعة أيام بحث خلالها ملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن).وكان في وداع الغانم لدى مغادرته سفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي وعدد من أركان السفارة والمندوبية.وضم الوفد المرافق للغانم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عبيد الراجحي، ووكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د.حمد المطر، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي.يذكر ان الرئيس الغانم عقد خلال زيارته والوفد المرافق له عدة لقاءات مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ورؤساء اللجان والأحزاب في البرلمان تركزت على ملف الاعفاء من تأشيرة (الشينغن) وأثمرت عن اعلان الجانب الأوروبي التأييد والدعم للملف عند طرحه للتصويت لاحقا.