تفاعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب مع أسئلة متابعيها على موقع «انستغرام»، وتحدثت هذه المرة بوضوح أكبر عن حياتها الشخصية، وقالت إنها لا تحب حسام حبيب ولا تكرهه، ولو طلب العودة إليها سترفض، كما رفضت عرض زواج لابنتها مريم، مؤكدة أن الأولوية الآن لتعليمها، وقالت: «أعيش حاليا في حالة رضا نفسي عندما أسأل عن عائلتي وأهتم بأطفالي وفي نفس الوقت أعمل على أغان جديدة».



وكانت ضمن أسئلة متابعيها عن فنان تتمنى العمل معه وتتوقع أن يحققا معا النجاح، وردت شيرين بمنشن للفنان كريم عبدالعزيز، كما ردت على سؤال احدى متابعيها «بتحبي فرصة تانية لأي شخص كسرك أو زعلك»، قائلة: «طبعا.. ربنا بيعفو أنا مش هعفو».