عبدالحميد الخطيب



عبرت المطربة اللبنانية الشابة ناتاشا عن سعادتها بالأصداء التي تحققها أغنيتها الخليجية الجديدة «لا تحرف» والتي طرحتها منذ أيام قليلة على «يوتيوب»، مؤكدة أن تعليقات الجمهور الإيجابية تحملها مسؤولية لاختيار الأفضل دائما وعدم الغياب لفترات طويلة.



وقالت ناتاشا لـ «الأنباء»: حققت «لا تحرف» أصداء جميلة جدا في وقت قياسي، وقد لامست حب الجمهور لها من مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بعض السياسيين اعطوني رأيهم فيها ومنهم من وصفها بأنها «قنبلة»، وأثنى عليها عدد من نجوم الفن مثل النجمة الكبيرة أحلام والتي اعتز بشهادتها.



وكانت أحلام قد أطلقت تغريدة حول أغنية «لا تحرف» عبر صفحتها الرسمية في «تويتر»، وكتبت: «عمل متكامل وجميل، والكلام لمسني، واللحن رائع، وادائك راكز، وإحساسك عالي، باين انك حبيتي العمل ووصلك كثير، بالتوفيق حبيبتي ناتاشا»، وردت ناتاشا عليها: «انتهى عندي التعبير بعد شهادة الملكة أحلام، وشعوري لا يوصف بشهادتها، ألف تريلون شكرا يا اطيب قلب، ويا ملهمتي انتي».



وبسؤالها هل ستستمر بعد هذه الأغنية أم ستغيب مرة اخرى؟ أجابت المطربة الشابة: مستمرة، ولدي العديد من المفاجآت التي احضّرها للفترة القادمة، منها أغنيتان، واحدة باللهجة العراقية، والثانية باللهجة المصرية، سيتم طرحهما «سينغل» بالتوالي، بعد ان تأخذ «لا تحرف» حقها من النجاح، ومن ثم سيكون هناك «ميني ألبوم» يجمع هذه الاغنيات معا.



وختمت ناتاشا بالقول: «لا تحرف» عودة قوية لي بعد فترة غياب، حيث تم التجهيز لها قرابة الـ 6 اشهر من تركيب صوت و«فلترة» بطريقة مدروسة لتظهر في افضل مستوى ممكن، متمنية ان تنال جميع أعمالها رضا الجمهور.



جدير بالذكر أن اغنية «لا تحرف»، من كلمات: هواء، ألحان: عبدالله آل سهل، توزيع وتأليف موسيقي: محمد مجدي، اشراف عام: ذياب متعب، إنتاج: «ود» للانتاج الفني، وتقول كلماتها: «لا تحرف في كلامي على مزاجك.. لا تقولني بربك شيء ما قلته.. كلما دورت فرحك وابتهاجك.. ارجع اندم ع الذي لجلك عملته.. من عرفتك يا منسيني السعادة.. ما عرفت الفرح عايش في نكاده.. كل ما حاولت اقولك كم احبك.. قلت شكلك ناوي لقلبي بعاده.. لا تغير في شعوري مو بكيفك.. لا تحاسبني على شي ما فعلته.. خلني ارتاح من طعنات سيفك.. كافي خاف الله في قلبن ظلمته.. حس فيني انت يا ظلمني بزيادة.. ولا ظلم الناس صاير فيك عادة.. حط نفسك حتى مرة في مكاني.. لجل تعرف كم وكم قلبك تمادى».