أعلن البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه بتتويجه بطلا لدوري المصارف لكرة القدم لموسم 2021-2022، بعد فوزه على فريق بنك الخليج بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد صباح السالم في النادي العربي، برعاية الشيخ أحمد الدعيج رئيس اتحاد المصارف، وحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصارف يعقوب صادق، وأمين السر العام جاسم الحيدر، والمدير العام لنادي المصارف عباس البلوشي، ورئيس إدارة الشؤون الإدارية والخدمات في البنك الأهلي المتحد عادل ميرزا، حيث تم تكريم فريق البنك الأهلي المتحد الفائز بالكأس.



وتعليقا على هذا الفوز أعربت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي، عن بالغ سعادتها، واعتزازها بفريق البنك لكرة القدم، وأشادت بالجهود التي قام بها الفريق منذ بداية الموسم باعتبار هذا الإنجاز ثمرة لهذه الجهود، كما حثت اللاعبين في مختلف الفرق الرياضية بالبنك على مضاعفة الجهود لحصد المزيد من البطولات في السنوات المقبلة.



وأوضحت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد من أقدم البنوك الكويتية التي اهتمت بالرياضة، وقد سجل البنك نجاحا كبيرا على مر السنين سواء بالمشاركة في البطولات مع مختلف البنوك أو بالفوز بهذه البطولات.



وأضافت أن البنك الأهلي المتحد يحرص كل الحرص على تشجيع الرياضة سواء كرة قدم أو كريكت أو بولينغ أو غيرها من الأنشطة الرياضية ومساندة الرياضيين ودعمهم لتنمية مهاراتهم حتى يستطيعوا رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، لإيمانه بأهمية الرياضة ودورها في صقل مهارات الشباب البدنية والنفسية والعقلية، موضحة أن البنك يضم فرقا رياضية متميزة من الشباب المتميزين والمتحمسين لحصد البطولات. كما أشارت في السياق نفسه إلى نجاح البنك في الفوز في نهائي بطولة الكريكت العام الماضي.