حنان عبد المعبود



أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا باعتماد وثيقة السلوك الأخلاقي لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين، على أن تتولى إدارة الجودة والاعتماد متابعة الالتزام بتنفيذ وثيقة السلوك الأخلاقي بالتعاون مع كل الإدارات ذات الصلة.



وتضمن القرار:



مادة أولى: تعتمد وثيقة السلوك الأخلاقي لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين المرفقة بهذا القرار.



مادة ثانية: تتولى إدارة الجودة والاعتماد متابعة الالتزام بتنفيذ وثيقة السلوك الأخلاقي بالتعاون مع كل الإدارات ذات الصلة.



تهدف وثيقة السلوك الأخلاقي لتقديم التوجيه المناسب والدعم المطلوب للمزاولين الصحيين في مجالاتهم المختلفة وتعزيز تطويرهم المهني وعملية صنعهم للقرار المناسب، وتدعم توفير رعاية صحية ذات جودة عالية وآمنة للمرضى وتعزز مفهوم الرعاية الصحية المتحورة حول المريض، كما تسعى لخلق بيئة عمل آمنة وصحية مبنية على مبادئ وقيم الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال والثقة بين الزملاء.



وسيتم تحديث هذه الوثيقة وفقا للمستجدات في حينه وكلما دعم الحاجة لذلك.



٭ واجبات ومبادئ السلوك الأخلاقي لمزاول مهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين



٭ يلتزم جميع المزاولين لمهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين بمن فيهم أولئك الذين قد يشاركون مباشرة في المزاولة السريرية بواجبات ومبادئ السلوك الأخلاقي الواجب اتباعها والإلمام بها والتي تشمل:



٭ واجبات تجاه المريض.



٭ وواجبات تجاه المهنة والمؤسسة.



٭ وواجبات تجاه زملاء المهنة.



٭ وواجبات تجاه المجتمع.



٭ وواجبات تجاه المنظمات الصحية المهنية.



٭ القواعد الإرشادية لوثيقة السلوك الأخلاقي لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين



تتماشى القواعد الإرشادية التالية مع واجبات ومبادئ السلوك الأخلاقي المذكورة أعلاه وقد وضعت لتقدم نمطا إرشاديا كاملا للسلوك الأخلاقي المتوقع والأداء المهني المطلوب من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين. وتشمل القواعد الإرشادية على:



٭ الواجبات تجاه المريض وتشمل صحة وسلامة المريض وحسن رعايته هي الأولوية.



٭ احترام خصوصية المريض والحفاظ على سرية المعلومات.



٭ احترام استقلالية المريض وحرية اختياره والحصول على الموافقة المستنيرة.



٭ التواصل الفعال مع المريض وأسرته.



٭ الواجبات تجاه المهنة والمؤسسة ونركز على التحلي بالمهنية والرحمة والنزاهة والأمانة والاحترام لكرامة الإنسان.



٭ المصداقية في التعاملات المالية والإعلانات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



٭ الحرص على أخلاقيات التوثيق والتصديق.



٭ تحسين المعرفة والمهارات وتطوير الأداء المهني والمؤسسي.



٭ التصرف في حدود المعرفة والمهارات والخبرات.



٭ المحافظة على صحة مزاول مهنة الطب والمهن المساعدة لها.



٭ الالتزام بأخلاقيات البحوث والدراسات السريرية.



٭ الحرص على الإشراف الفعال.



٭ الواجبات تجاه زملاء المهنة وتتضمن العمل بمهنية واحترام وتعاون مع زملاء المهنة والتواصل معهم بشكل فعال.



٭ الواجبات تجاه المجتمع وتشمل المساهمة الفعالة في حماية وتحسين صحة المجتمع.



٭ الواجبات تجاه المنظمات الصحية المهنية.



٭ التواصل الفعالة مع المنظمات الصحية المهنية.



٭ اتباع وتعزيز وحماية المبادئ والواجبات والسلوكيات الأخلاقية الواردة بهذه الوثيقة.