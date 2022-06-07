في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم في سحب الدانة عن شهر مايو الماضي، وهم: وفاء يوسف علي حسين جمال، عبدالعزيز سليمان العوضي، بشير الياس العلم، محمد ابراهيم محمد الميلم، ميسون محمود عابد عوده، سمينة عقيل بهجات، فهد ناصر فهد المطوع، حسن محمد حسن الأنصاري، دلال بدر محمد الأحمد الصباح، محمد ربيع مصطفى محمد عيسى.

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.

ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ يمنح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار في 21 يوليو المقبل و1.5 مليون دينار في السحب السنوي الكبير الذي سيعقد في 19 يناير 2023.

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار. يمكن للعملاء الحصول على فرصة للدخول في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.