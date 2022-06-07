يواصل بنك وربة اهتمامه في تنمية وتطوير مهارات موظفيه وتأهيل كوادره عبر تقديم حلول جديدة، من خلال منصة إلكترونية تعليمية عالمية Udemy for Business لمواكبة خطط البنك في التحول الرقمي في كافة المجالات.

وأشار ثامر السيف مدير تنفيذي تنمية المواهب والتخطيط في بنك وربة، الى أن اختيار المنصة جاء من عدة جوانب من أهمها ثراء المحتوى التعليمي والذي يضم أكثر من 150000 دورة في مجالات مختلفة وكذلك خاصية البحث عن أفضل المحاضرين والمرونة في البدء وإنهاء الدورات.

وأضاف أن بنك وربة قام بتغطية شريحة كبيرة من الموظفين في الفترة التجريبية للمنصة مع توقع بتغطية شريحة أكبر في المستقبل القريب.

وفي السياق ذاته، أشاد السيف بإقبال موظفي البنك على هذه المنصة واستثمارهم لوقتهم لتطوير مهاراتهم ما انعكس بشكل إيجابي على أدائهم في العمل وأداء البنك بشكل خاص، حيث تخطى مجموع الدورات التي أنهاها الموظفون ما يقارب 200 دورة تدريبية خلال الأشهر الـ 3 الأولى من إطلاق المنصة، موزعة على النحو التالي: 46% للمهارات الفنية، 39% للمهارات العامة، 15% للمهارات القيادية، وتراوح استخدام المنصة ما بين 7 ساعات و42 ساعة للموظف خلال هذه الفترة.

وتابع: البنك يسعى دائما للتميز في إيجاد الحلول في ما يخص تطوير أداء الموظفين ولذلك تم توفير منصة Udemy for Business لتكون أداة تعلم إضافية لتحقيق التكامل بين أركان التعليم لموظفي بنك وربة، مؤكدا أن هذه التجربة تكللت بالنجاح، حيث تخطى البنك مستوى قبول المنصة المتعارف عليه عالميا من خلال أول إطلاق للمنصة والتي يؤكد نجاح البنك في تعزيز ثقافة التعلم الذاتي.