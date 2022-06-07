أظهرت نتائج دراسة جديدة حول أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة أن الامر يختلف بين الرجال والنساء، فقد اكتشف فريق من الباحثين أن التمارين الرياضية المسائية كانت أكثر فاعلية للرجال من الروتين الصباحي، في حين اختلفت النتائج بالنسبة للنساء، مع تحسن النتائج الصحية المختلفة مع أوقات التمرين المختلفة، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلا عن دورية Frontiers in Physiology.

وشرع باحثون في سكيدمور كوليدج بنيويورك في التحقيق في آثار ممارسة الرياضة في أوقات مختلفة من اليوم، مع التركيز بشكل خاص على الاختلافات بين الرجال والنساء.

وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، حيث تشير إلى أن التمرين المسائي كان الخيار الأفضل للرجال، بينما يعتمد التوقيت بالنسبة للنساء على الهدف المرجو من التمرينات البدنية.



من جهته، قال د. بول أرسيرو، الباحث الرئيسي في الدراسة، إنه تم لأول مرة اكتشاف «أنه بالنسبة للنساء، تساعد ممارسة الرياضة صباحا في تقليل دهون البطن وضغط الدم المرتفع.