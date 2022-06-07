عندما انتقلت الأميركية فيكي أومود إلى منزلها الجديد في ولاية كاليفورنيا، كان شغلها الشاغل الحصول على أثاث بأسعار مناسبة.



وحسب شبكة «إي بي سي نيوز» الأميركية التي سردت قصة أومود، فإن السيدة «سعيدة الحظ» اكتشفت 36 ألف دولار في أريكة حصلت عليها بالمجان.



وبدأت القصة عندما قرأت أومود إعلانا على موقع إلكتروني يقول إنه بالإمكان الحصول على أريكة مجانا، لم تصدق المرأة نفسها للوهلة الأولى واعتبرت ذلك فرصة مثالية للحصول على قطعة أثاث.



وقالت أومود للشبكة الأميركية إنها «في البداية اعتقدت أن الأمر حيلة، لذلك اتصلت بصاحب الإعلان ثم اكتشفت أن الأمر صحيح»، وأكدت أنها كانت بحاجة إلى الأريكة لتأثيث منزلها بأقل تكلفة.



وبعدما أدركت أومود أن الإعلان حقيقي، أخذت السيدة الأميركية الأريكة إلى منزلها الجديد في ولاية كاليفورنيا.

لكن الذي لم تتوقعه هو أن الأريكة كانت تحتوي على كنز من الأموال المخبأة فيها.



وعندما اكتشفت وجود مبلغ 36 ألف دولار داخل مظاريف في قطعة الأثاث، صرخت نحو ابنها: «تعال. تعال. تعال. هذا هو المال». إلا أن السيدة تحلت بالأمانة، فأعادت المبلغ إلى صاحبه الذي كافأها بمبلغ 2200 دولار.