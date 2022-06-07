بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون، أن فرق التفتيش الست التي تم تشكيلها من قبل وزير الشؤون الأسبوع الماضي برئاسة وكيل وزارة الشؤون والوكيل المساعد لقطاع التعاون والتي تضم كل منها 6 مفتشين بواقع ممثلين اثنين عن كل من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، قد وضعت جدولا زمنيا لانطلاق الجولات التفتيشية على التعاونيات للتأكد من توريد السلع الأساسية وتوفر الكميات اللازمة.



وأشارت المصادر إلى ان تحديد موعد انطلاق الجولات التفتيشية سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة وستتم على جميع التعاونيات بالمحافظات، وستكون هناك اجتماعات دورية للفرق لمناقشات تقارير الجولات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفة، مبينة أن العمل التعاوني صمام الأمان الغذائي بالكويت في مختلف الظروف لاسيما وقت الأزمات.