بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه، رعاه الله، لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.