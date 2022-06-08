أعرب خريج ثانوية الإبداع الأمريكية الطالب زياد الشايع عن فرحته بمناسبة تخرجه وحصوله بتفوق على شهادة الثانوية.



وأكد الشايع: ميزة نظام احتساب «المعدل التراكمي» في التعليم الخاص بعدم الضغط على الطالب في فترة قصيرة وإنما توزيع الدرجات على فترة 4 سنوات مما يحقق للطلبة مبدأ العدالة في تقييم الأداء.



وحول رغبته في التخصص الجامعي، ذكر أن طموحه الدائم كان دراسة الحقوق، موضحا أن التحدي الأكبر يتمثل بخدمة دينه ووطنه.



وأهدى الشايع نجاحه للكويت وقيادتها الحكيمة وإلى والدته التي بذلت كل الجهود في سبيل نجاحه وتفوقه.