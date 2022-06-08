twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الجسار والحطاب الأربعاء 2022/6/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2281 A+ A- استمع د.علي العمير وفيصل الشايع والفريق م.جاسم المنصوري ود.بدر العيسى (متين غوزال)المعرس أسامة أحمد الجسارعبدالعزيز الغنام ود.حمد المطر يباركان للمعرس أسامة الجسار ووالده م. أحمد الجسار ووالد العروس جسار الحطابخليل الصالح وإبراهيم الهارون خلال الحفلم.عبدالعزيز الإبراهيم مهنئاسعود عبدالعزيز الغانم مباركاأحمد إسماعيل بهبهاني مباركاعصام الصقر متوسطا المعرس أسامة الجسار ووالده م.أحمد الجسارد.محمد الجارالله مهنئاد.يعقوب الصانع مباركا للمعرس أسامة الجسار ووالده م.أحمد الجسارالمعرس أسامة أحمد الجسار متوسطا عددا من الأصدقاء بالمناسبة السعيدةد.ناصر الصانع يهنئ م.أحمد الجسار والمعرس أسامة الجسارأنس الصالح يباركد.محمد أحمد الجسار وخالد محمود الجسار ويوسف أحمد الجسارنايف الرشيدي ومنيف الرشيدي يقدمان التهانيعبدالوهاب الهارون يهنئ المعرس ووالده م.أحمد الجسار ووالد العروس جسار الحطابعلي الخليفي يبارك للمعرس أسامة ووالده م.أحمد الجسار وشقيقه د.محمد الجسارخالد بوعركي ومحمود الجسار وأحمد فهد الجسار ود.محمد العبدالجليل وم.أحمد الجسار ود.عبدالمحسن الجسار والمعرس أسامة الجسار وجسار الحطاب وأحمد الحطابرجا الحجيلان مباركاأحمد العدساني مهنئاد.علي العبيدي مباركاسيف المقبالي وعزيز العمراني يباركان للمعرس أسامة الجسار ووالده م.أحمد الجسار وعمه محمود الجسارالفريق الركن م.هاشم الرفاعي مباركاد.أحمد علي الجسار يباركد.عادل الفلاح مهنئا احتفل م.أحمد خالد الجسار بزفاف نجله أسامة على كريمة جسار ناصر الحطاب بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.