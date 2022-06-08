احتفل م.أحمد خالد الجسار بزفاف نجله أسامة على كريمة جسار ناصر الحطاب بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.