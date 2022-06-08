حنان عبدالمعبود



أكد مدير مستشفى الأمراض السارية د.جمال الدعيج أن العمل جار حاليا في اجراءات نقل مستشفى الامراض السارية من مركز الرعاية التلطيفية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية الى مستشفى الجهراء تنفيذا للقرار الصادر من وزير الصحة د.خالد السعيد بهذا الصدد، لافتا الى أن النقل يشمل الجوانب الفنية والادارية واللوجيستية. وقال الدعيج في تصريح لـ«الأنباء» ان النقل لمستشفى الجهراء مؤقت لمدة عام لحين الانتهاء من مبنى «الأمراض السارية» الجديد، والذي كان متوقعا الانتهاء منه قبل وقت الا أن فيروس كورونا أوقف جميع الأعمال والمشاريع التي كان يجري العمل بها لمدة عامين، وخاصة مع أعداد المصابين الكبيرة التي شغلت مختلف القطاعات والمنشآت الصحية. وأشار الى أنه خلال أزمة كورونا توجه حوالي 50% من طاقم العمل من أطباء وهيئة تمريضية الى مستشفى جابر، وكان لهم دور فعال الى جانب الأطباء بالمستشفى لمواجهة الجائحة ورعاية المصابين، مبينا أنه مع انتهاء خطر تفشي الفيروس أصبح العمل مع مستشفى جابر بالاستشارات على مستوى الاستشاريين بين الحين والآخر.



وكشف عن ان الانتقال لمستشفى الجهراء 2 سيستغرق حوالي أسبوعين، مبينا أن العمل لن يتوقف بمستشفى الأمراض السارية بـمـقرها الحالي بمركز الرعاية التلطيفية الا بعد الانـتقال الكـامل، وأصبح لدينا خبرة تراكمية في النقل من مستشفى لآخر، ولهذا نتقن امكانية تواصل العمل دون توقف حتى مع النقل، حيث نقوم بالنقل على أجزاء بحيث يبدأ العمل بالـمكان الجديد بشكل جزئي ونعمل بنفس الوقت في المكان القديم.