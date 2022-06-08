حنان عبد المعبود ـ عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.خالد السعيد ووزير الأشغال م.علي الموسى أمس بجولة تفقدية لمشروع مستشفى الفروانية الجديد، لمتابعة تجهيزاته والأعمال النهائية فيه استعدادا لافتتاحه قريبا.



ويأتي هذا في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الصحية التنموية وضمن التنسيق الحكومي المشترك.



وتفقد الوزيران المستشفى الجديد، للوقوف على نسبة الإنجاز في الأعمال النهائية والتجهيزات المختلفة استعدادا لافتتاحه، واستمعا خلال الجولة إلى شرح مفصل حول المشروع، وتفقدا محيط المستشفى والطرق المؤدية إليه وما يتطلبه من أعمال لإعادة التأهيل والصيانة قبيل افتتاح المشروع.