يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في فعاليات الاحتفال بيوم أفريقيا لعام 2022 للسنة السادسة على التوالي في فندق كراون بلازا يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022.

ويعد يوم أفريقيا احتفالا سنويا تحتفل به الشعوب الأفريقية حول العالم، ويمثل الذكرى التاريخية التي شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي الذي تشكل خلفا للمنظمة في عام 2002. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل المشترك بين دول القارة لتحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لشؤون العمليات وليد شملان البحر في الصندوق الكويتي إن العلاقات «الكويتية- الأفريقية» تاريخية وتبرز مدى أهمية هذه القارة، وما تمتلكه من إمكانات وقدرات متنوعة في كافة المجالات.

وأكد البحر حرص الصندوق الذي يتعاون حاليا مع أكثر من 51 دولة أفريقية، على توطيد أواصر التعاون مع القارة الأفريقية من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية التي يقدمها لتمويل المشروعات والبرامج المختلفة في أفريقيا لدعم التنمية فيها.