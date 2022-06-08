أعلنت روسيا أمس سيطرتها على «الأحياء السكنية» في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا، فيما تشير مواقع اخبارية أوكرانية الى ان القوات المدافعة عن المدينة نصبت فخا للقوات الروسية.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس إن الجيش الروسي «حرر بالكامل» المناطق السكنية في المدينة التي يسعى الى احراز نصر فيها بأي ثمن لتغطية انتكاساته في الغرب.



وأضاف في تصريح موجز بثه التلفزيون ان قواته تواصل مساعيها للسيطرة «على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة».

بحسب وزير الدفاع الذي باتت إطلالاته نادرة منذ بدء الهجوم الروسي في اوكرانيا، فان موسكو تسيطر حاليا على 97% من منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودنتسك ضمنها.



وقال «تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك وكذلك 15 مدينة أخرى».



وفي حال السيطرة على هاتين المدينتين سيتم إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.



في المقابل، قال رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، أولكسندر ستريوك، في تصريحات للتلفزيون الأوكراني ان روسيا ترسل المزيد من القوات بهدف السيطرة على المدينة بأكملها، مضيفا «قواتنا المسلحة عززت مواقعها وصمدت على خط المواجهة»، وفقا لـ«رويترز».



من جهته، قال حاكم مدينة لوغانسك، سيرغي غايداي، إن الروس يواصلون مهاجمة سيفيرودونتسك، بينما يصد الجيش الأوكراني الهجوم في اتجاه نوفواختيركا وفورونوف.

ولكن وفقا لموقع «نيو فويس أوف أوكرين»، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يحتاج إلى فوز دعائي، وبالتالي فهو يريد من جيشه أن يستولي على ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك في أسرع وقت ممكن.



وحسب الموقع، فقد ألقت روسيا بكل قواتها في هجوم على سيفيرودونتسك، لكن تبين أن الجيش الأوكراني نصبا فخا لنظيره الروسي في المدينة.



ويقول الموقع الأوكراني إن قوات كييف استعدت لحصار سيفيرودونتسك لفترة طويلة جدا، وزرعت ألغاما ونصبت الكمائن للجيش الروسي، حيث تم السماح لقواته بالدخول «ثم تم إبادتهم»، بحسب تعبيره.



وخلال مطلع الأسبوع، نجح المدافعون الأوكرانيون في صد الروس، وبدوا على وشك تحقيق النصر في سيفيرودونيتسك، وفقا لرويترز.

وكانت القوات الأوكرانية تخوض حرب شوارع مع القوات الروسية أمس الأول، حيث قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية كانت تتمتع بميزة العدد الأكبر وكان الوضع «صعبا»، لكن أوكرانيا استغلت «كل الفرص» للرد.



إلى ذلك، انتقدت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعلنت رفضها لزيارة مديرها رافاييل غروسي الى محطة زابوريجيا النووية (جنوب) طالما يحتلها الروس.

وكتبت شركة «إنيرجواتوم»على تلغرام أن «أوكرانيا لم توجه دعوة الى غروسي لزيارة محطة زابوريجيا ورفضت في السابق قيامه بمثل هذه الزيارة. ان زيارة المحطة لن تصبح ممكنة إلا حين تستعيد أوكرانيا السيطرة على الموقع».



وكان غروسي ذكر في تغريدة أمس الأول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لإرسال بعثة خبراء إلى محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وتحتلها القوات الروسية، مؤكدا أن أوكرانيا «طلبت» ذلك.



وكذبت الوكالة الأوكرانية ذلك، قائلة «المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يكذب مرة أخرى».



واضافت «نعتبر هذا الإعلان بمنزلة محاولة جديدة للوصول إلى محطة زابوريجيا لإضفاء الشرعية على وجود محتليها والموافقة على أفعالهم».