بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تزكيته رئيسا للمجلس البلدي، متمنيا سموه له ولأخواته وإخوانه أعضاء المجلس البلدي كل التوفيق والسداد للإسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه، كما بعث سموه ببرقية تهنئة مماثلة إلى خالد المطيري بمناسبة تزكيته نائبا لرئيس المجلس البلدي.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تزكيته رئيسا للمجلس، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد. كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى خالد المطيري بمناسبة تزكيته نائبا لرئيس المجلس.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.



كما بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انحراف قطار عن مساره قرب مدينة «طبس» وسط الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انحراف قطار عن مساره قرب مدينة «طبس» وسط الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، والذي أودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.