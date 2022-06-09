الكويت ستظل على عهدها بالوقوف إلى جانب أشقائها وستبقى قيادتها السياسية حاضنة لمساعي السلم والسلام

أهنئ العليمي بمنصبه معتزاً بنشأته العسكرية في الكويت وخبرته للنهوض بالبلد الشقيق حتى يعود «اليمن السعيد»

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد العليمي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا، وألقى سمو ولي العهد كلمة ترحيبية بهذه المناسبة هذا نصها:

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد العليمي الوفد المرافق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في البداية، يسرني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وأرحب بكم في بلدكم الثاني الكويت، مهنئا أخي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة بمنصبه معتزا بنشأته العسكرية في الكويت وخبرته العملية التي ستمكنه، بإذن الله تعالى، من النهوض بالبلد الشقيق حتى يعود «اليمن السعيد» الذي عهدناه.

وفي هذا الصدد، نؤكد عمق العلاقات الأخويــة والتاريخية التي تربط الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة الممتدة رسميا لأكثر من أربعة عقود، داعين الله تعالى أن تعبر بسلام وأمان ما تواجهه من أزمات وتحديات وصولا إلى تحقيق الأمن الدائم والاستقرار الشامل في ربوعها.

إن الكويــت، قيــادة وشعبا، تدعم الجهود المستحقة للتحالف العربي لدعم الشرعية فــي اليمــن، وتعرب عن تقديرها ودعمها الكامل لمساعي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تحقيق الاستقرار والصالح اليمني، كما تدعم الكويت الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة اليمنية سياسيا وسلميا ولرفع المعاناة عن اليمنيين. إنسانيا واقتصاديا، وستظل الكويت على عهدها بالوقوف الى جانب أشقائها لاسيما اليمن الشقيق وستظل قيادتها السياسية حاضنة لمساعي السلم والسلام للشعوب الشقيقة والصديقة.

الأخ الرئيس.. الإخوة الحضور: حللتم أهلا في بلدكم الشقيق ونزلتم سهلا بين شعبه الوفي.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا، ورافق د. العليمي وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج محمد البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين د.أحمد بن مبارك، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د.واعد عبدالله باذيب، ووزير النقل د. عبدالسلام حميد، ووزير الصحة العامة والسكان د.قاسم محمد بحيبح، وعدد من كبار المسؤولين وسفير الجمهورية اليمنية لدى الكويت علي منصور بن سفاع.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح، وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.

هذا، وغادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد العليمي والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد.

وكان في وداعه رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح.