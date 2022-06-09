استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله بديوان عام المحافظة أمس محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ومحافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود بوشهري، ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف، ومحافظ حولي علي الأصفر، وذلك للاجتماع ومناقشة الموضوعات ذات الارتباط المشترك بين المحافظات واعتماد الحلول المناسبة لها ورفعها الى الجهات المعنية لإقرارها لما تقتضيه الأهمية والضرورة في ذلك بهدف التغلب على التحديات التي تواجها المحافظات بشكل عام في تسيير أعمالها.



وفي نهاية الاجتماع تقدم الشيخ مشعل الجابر بشكره الجزيل للمحافظين على قبول دعوة الاجتماع وما انتهى إليه من نتائج تصب في مصلحة سكان المحافظات بالكويت.