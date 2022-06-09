القاهرة - خلود أبوالمجد



ردت الفنانة نوال الزغبي على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من أخبار حول تأجيل حفلها في مصر، المقرر له الاثنين 20 الجاري على خشبة مسرح النافورة، بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني، بقيادة د.هاني حسن.



ونفت نوال الزغبي هذه الشائعات وكتبت عبر حسابها الخاص بـ «تويتر» منشور قالت فيه: «للتوضيح.. حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله أو إلغاؤه فما زال في نفس موعده في القاهرة.. وأنا كتير محمسة وناطرتكن»، وتفاعل جمهور الزغبي مع المنشور وأعربوا عن تشوقهم لحضور الحفل.