خالد العرافة



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في يناير الماضي وانفرادها بنشر تفاصيل الهيكل الوظيفي لوزارة الصحة الجديد، والذي اعتمده مؤخرا ديوان الخدمة، يشتمل على استحداث قطاعات جديدة وإعادة تنظيم شامل لقطاعات وإدارات مختلفة بدءا من مكتب الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين والإدارات المركزية الأخرى وتبعية كل منهم. وتضمن الهيكل استحداث مسمى الوكيل المساعد للخدمات الصحية الخارجية، وتم تكليف د.يعقوب التمار به، وتتبعه إدارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية وإدارة التأمين الصحي، وكذلك استحداث مسمى الوكيل المساعد للشؤون الرقمية الصحية قبل أيام بتكليف م.أحمد الغريب الذي تتبعه إدارة تطوير النظم وإدارة النظم الرقمية وإدارة التشغيل والبنية المعلوماتية بالإضافة إلى استحداث وحدات تابعة للمناطق الصحية.



وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» إن هناك قطاعا جديدا لشؤون الرعاية الصحية الأولية سيتم اعتماده خلال الأيام المقبلة سيكون تحت تبعيته إدارة الرعاية الصحية وإدارة الصحة المدرسية وإدارة كبار السن وإدارة الوقاية لتصدي للأمراض المزمنة، وإدارة شؤون الاحتياجات الخاصة.