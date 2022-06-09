قال مسؤولون أفغان إن وزيرا سابقا فرّ من البلاد عندما استولت حركة طالبان على السلطة العام الماضي عاد أمس بعد تلقيه تطمينات أمنية في إطار مبادرة الحركة لاجتذاب الشخصيات البارزة.



وأوضح مسؤولون من طالبان يتطلعون لتدعيم حكومتهم التي لم تحظ بعد باعتراف دولي أن غلام فاروق وردك العضو في حكومات الرئيسين السابقين حامد كرزاي وأشرف غني كان الأحدث في مجموعة المسؤولين السابقين العائدين.



وقال أحمد واثق المتحدث باسم لجنة شكلتها طالبان للتفاوض على عودة الشخصيات الأفغانية البارزة من الخارج إن وردك عاد قادما من تركيا.



وأضاف متحدثا إلى «رويترز» أن من بين المسؤولين السابقين المنتظر عودتهم كذلك المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع والرئيس السابق لشركة الكهرباء الوطنية وبعض المسؤولين العسكريين.



وتحدث وردن إلى وسائل الإعلام الرسمية لدى وصوله إلى أفغانستان قائلا: «أغلب المسؤولين يفكرون في العودة»، مضيفا أنه شعر بالاحترام والسعادة في وطنه وإن كان حذرا من أن مجموعة صغيرة قد لا ترغب في العودة.



وفر أغلب المسؤولين البارزين من أفغانستان عندما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس ومنهم غني الذي كان يتولى الرئاسة في ذلك الوقت ويقيم الآن في الإمارات. وظل كرزاي في العاصمة كابول.